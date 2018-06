Balingen Fragestunde in jeder Sitzung?

Balingen (det). Nach dem Beschluss des Kreistags, zukünftig jede Sitzung mit Bürgerfragen zu eröffnen, wollte Alexander Maute (SPD) in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag wissen, ob sich die Verwaltung vorstellen könne, in Balingen ebenfalls in jeder Sitzung Fragen von Bewohnern zuzulassen. Oberbürgermeister Helmut Reitemann sagte, dass zunächst abgewartet werden soll, ob sich die Neuerung im Kreistag bewährt. Ein Problem könnte aber im Zusammenhang mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung auftauchen, denn es müsse beim Fragesteller geklärt werden, ob seine Daten weiter verwendet werden dürfen. Hinsichtlich der Informierung der Bürger hielt der OB fest, "dass wir in Balingen in Sachen öffentliche Vorberatung Vorbild sind".