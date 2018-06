Balingen Fragen dürfen gerne gestellt werden – mit Einschränkungen

Zu den Fragen – so ist in der geänderten Geschäftsordnung für den Kreistag und seine Ausschüsse vorgesehen – muss der Vorsitzende oder ein Stellvertreter in der Kreistagssitzung Stellung nehmen. Sollte das nicht möglich sein, erhält der Fragesteller binnen zehn Tagen eine schriftliche Stellungnahme, wovon auch der Kreistag in Kenntnis gesetzt wird. Von einer Stellungnahme kann abgesehen werden, wenn sich die Fragen beispielsweise auf Personal-, Grundstücks-, Sozial-, Jugendhilfe- oder Abgabensachen bezieht sowie auf den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Die FDP-Kreistagsfraktion beantragt jetzt, einen Satz aus der Geschäftsordnung zu streichen – nämlich, dass Themen, die auf der Tagesordnung stehen, nicht gleichzeitig Gegenstand von Fragestellungen sein können. Davor hatte bereits die Fraktion der Freien Wähler im März in einem Antrag formuliert, dass "zu prüfen wäre, ob analog den Vorschriften der Gemeindeordnung Themen der Tagesordnung nicht gleichzeitig Gegenstand von Fragestellungen sein können".

Die Fragestunde räume Kreisbewohnern die Möglichkeit ein, Fragen zu Angelegenheiten des Landkreises zu stellen, heißt es in dem Antrag der FDP-Fraktion, den der Fraktionsvorsitzende Dietmar Foth unterzeichnet hat. "Dies muss unseres Erachtens zwingend auch zu Themen, die aktuell auf der Tagesordnung stehen, möglich sein. Nach unserem Verständnis von Bürgeranhörung und Bürgerbeteiligung ist es geboten, Kreiseinwohnern die Möglichkeit zu Fragen und Hinweisen zu geben, bevor das Gremium diskutiert und entscheidet", argumentiert die FDP.