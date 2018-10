Balingen Forster bringt die "Liebe" mit

Balingen. Die anstehende Clubtour war binnen Stunden ausverkauft, und für die Konzerte in den großen Arenen gibt es nur noch wenige Tickets – Auftritte von Mark Forster sind gefragt. Nun steht auch noch sein viertes Studio-Album bevor – "Liebe" erscheint im November.

Forster ist fraglos ein musikalischer Abenteurer geblieben. Für jedes neue Werk reist er an neue Orte und musiziert mit anderen Menschen. Entstanden sind die erste Single "Einmal" und die übrigen neuen Songs in London, Florenz, Uganda und Berlin.

Die Songs klingen unverwechselbar nach ihm selbst, so charismatisch ist seine Stimme und auch die Art, in der er seine wechselnden Inspirationen in massenbegeisternden, sich sofort im Ohr verhakenden Pop überführt.