Balingen Forderung: mehr Geld investieren

Balingen. Zum Thema Sprachförderung hielt Alexander Maute (SPD) in der vergangenen Sitzung des Verwaltungsausschusses fest, dass sie so, wie sie derzeit in Balingen gehandhabt werde, zu überdenken sei. Seiner Ansicht nach sei es nicht ausreichend, bei der Ausbildung zusätzlicher externer Fachkräfte am so genannten "Denkendorfer Modell" festzuhalten. Dieses sehe nämlich nur die Teilnahme der betreffenden Personen an einem dreitägigen Seminar vor.

Maute schlug stattdessen vor, die Qualifizierung nach dem so genannten "Fellbacher Modell" vorzunehmen. Dabei würden Erzieherinnen oder Erzieher sowie Grundschullehrerinnen beziehungsweise -lehrer ein Jahr lang berufsbegleitend auf diese Aufgabe vorbereitet. Nach Ansicht von Maute spricht für dieses Modell nicht nur die umfassendere Qualifizierung der Teilnehmer, die ja schon einen "beruflichen Unterbau" hätten. Außerdem könnten die nach dem "Fellbacher Modell" Qualifizierten ihre Kenntnisse in die jeweilige Einrichtung hineintragen, sprich weitergeben.

Der SPD-Gemeinderat ist sich bewusst, dass für ein Umschwenken Geld in die Hand genommen werden müsste. Die zusätzlichen Ausgaben seien aber deshalb vertretbar, weil eine bessere sprachliche Kompetenz nicht nur in der Schule, sondern auch später im Beruf sehr wichtig sei.