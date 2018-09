Balingen Flugverkehr sorgt für Lärmbelästigung

"Da keine Änderungen an Verfahren oder Flugrouten im Bereich Ihres Wohnortes vorgenommen worden sind, handelt es sich um normale Schwankungen", so die DFS. "Aber was ist schon normal?", fragt Hettel.

Er hat beobachtet, dass das Flugaufkommen saisonal und von der Tageszeit abhängig ist: Während der zu Ende gegangenen Sommerferien habe er "Flüge am laufenden Band" gehört. Er sieht das als Symptom des allgemeineren Problems Massentourismus: "Jeder fliegt ›mal schnell‹ in den Urlaub." Nach Mallorca etwa, konkurrenzlos billig für ein Wochenende nach Berlin oder in eine andere Stadt.

Zwar spreche jeder von Umweltschutz und Lärmbelastung. Aber dabei gehe es in der Regel um Autos, nicht um Flugzeuge. Zwar sagten viele Mitbürger: "Es ist halt so. Da kann man nichts machen." Doch damit will er sich nicht abfinden, sondern dieses Aufregerthema in die Öffentlichkeit bringen.

Der 60-Jährige, der mit "social media" ansonsten nicht viel am Hut hat, richtete deshalb einen Twitter-Account ein. Mit "Hashtags" (Schlagworten) wie #BalingenZiehtFlugzeugeAn informiert er seit 2. September über das Thema. Er hofft darauf, dass mehr Menschen sich des Problems bewusst werden.

Nach den Sommerferien werde der Lärm aus den Wolken jetzt wohl wieder weniger werden: "Aber die Herbstferien kommen bald." Manfred Hettel wird das spätestens am wieder zunehmenden Flugverkehr merken.

Twitter: @MH28828074