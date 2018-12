Während eines Benefizkonzerts im Albertus-Magnus-Gymnasium in Rottweil übergab die Balinger Flaschnerei Klink eine Spende in Höhe von 2000 Euro an Pfarrer Josef Neuenhofer. Dieser lebt seit beinahe 25 Jahren mit und für die Straßenkinder von La Paz. Seine "Fundacion Arco Iris" betreut diese Kinder in Heimen und Schulen. Auf dem Bild von links Josef Neuenhofer, Jacqueline Klink, Regine Klink und Rainer Klink. Foto: Privat