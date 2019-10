Balingen Flächen für seltene Tiere und Pflanzen

Diesem Konzept gab der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag seine Zustimmung. Es sieht vor, dass rund 90 Hektar des 1648 Hektar großen Stadtwalds als so genannte Waldrefugien ausgewiesen werden. In diesen 39 Teilflächen wird zukünftig auf eine Holznutzung verzichtet. Dadurch entgehe der Stadtkasse jährlich ein Erlös von rund 5000 Euro, erläuterte Oberforstrat Christian Beck.