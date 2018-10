Balingen Firmen in Weilstetten leiden unter Umleitungs-Chaos

Ist Umleitung irreführend ausgeschrieben?

Apropos Umleitung: Wer auf der B 463 von Balingen in Richtung Weilstetten fährt, sieht an der Abfahrt Weilstetten den Pfeil in Richtung Rottweil und verlässt die Bundesstraße in dem Glauben, die L 442 sei befahrbar. Erst nach dem Ortseingang von Weilstetten, beim Anker, sieht man, dass die Straße gesperrt ist. Aus Richtung Lochen kommend wiederum heißt es am Ortseingang von Weilstetten nur "Roßwangen Umleitung" - aber nicht, wo genau diese Umleitung verläuft. Will man ins Industriegebiet zum Edeka-Großmarkt, muss man beim Gasthof Ritter abbiegen. Kompliziert wird es, wenn Lastwagen aus Richtung Balingen beziehungsweise Albstadt beim Ritter nach rechts fahren wollen, denn kurz nach dem Abbiegen verstellt ein "Gesperrt"-Schild die rechte Fahrbahnseite. Das führt häufig zu brenzligen Situationen. "Wenn dann auch noch falsch abgebogene Lastwagen umdrehen wollen, geht zeitweise gar nichts mehr", spricht Dieter Kübler aus Erfahrung.

Bei der Stadt Balingen sieht man das gelassen. "Die Umleitung ist klar ausgeschildert", befindet Stadtsprecher Jürgen Luppold und fährt fort: "Die Autofahrer werden rechtzeitig über die Sperrung informiert." Ihm zufolge hätten vielmehr die betroffenen Firmen ihre Lieferanten über die geänderten Anfahrtswege aufklären sollen. Das liege nicht in der Verantwortung der Stadt. "Wir können nicht überall Schilder aufstellen."

Darüber kann Karl Stingel, Senior-Chef bei Stingel Fruchtsäfte im Industriegebiet "Rote Länder", nur den Kopf schütteln. Als er im Sommer von der fast dreimonatigen Sperrung erfahren hat, habe er bei der Stadt Balingen sofort Veto eingelegt und eine halbseitige Sperrung angeregt. "Das wäre im Sinn aller beteiligten Firmen und sicherlich machbar gewesen", ist er sich sicher. Sein Wunsch wurde nicht erfüllt.

Einen Tag lang komplett gesperrt

Umso ärgerlicher für den Betrieb, dass die Sperrung ausgerechnet zur Erntezeit eingerichtet wurde, "wo wir dieses Jahr sowieso so viel Obst haben." Die Umsatzeinbußen machen sich bereits bemerkbar. "Vielen sind die Anfahrtswege zu weit und sie weichen auf andere Anbieter aus", resümiert Stingel.

Als wäre das nicht genug, seien die Firmen im Gebiet "Rote Länder" diese Woche vom Tiefbauamt darüber informiert worden, dass die L 442 und damit die Zufahrt von Roßwangen aus kommende Woche für einen Tag lang komplett gesperrt werde. Getränke Kommer und GK Werbetechnik können an diesem Tag nur über ein eigentlich für den Verkehr gesperrtes Wohngebiet sowie über den Hof von Fruchtsaft Stingel angefahren werden. "Eine Riesen-Sauerei von der Stadt!", so das Fazit von Stingel zur aktuellen Verkehrssituation.

Immerhin: Ein Ende ist in Sicht. Laut Jürgen Luppold verlaufen die Bauarbeiten bislang absolut planmäßig. Damit könne der Zeitplan, die Sperrung Mitte bis Ende November aufzuheben, eingehalten werden.