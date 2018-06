Balingen Finalspiel für Laufen und Wessingen

Die erste Relegationsetappe hat Laufen erfolgreich geschafft worden. Am Dienstagabend schlug der TSV den TSV Geislingen in einem torreichen Spiel in Ostdorf mit 4:1. Zur Pause führte Laufen nach einem Kopfballtor von Moritz Favier (11.) und einem Treffer von Kapitän Tom Beuter schon mit 2:0, doch die ambitionierten Geislinger verkürzten durch Niklas Stemmer auf 1:2 (50.), fingen sich aber postwendend den dritten Gegentreffer durch Favier ein. In der 89. Minute musste der Ex-Bezirksligist sogar noch das 1:4 durch Tobias Dannecker schlucken. "Entscheidend für unseren Sieg waren die gemachten Tore, hinten haben wir hingegen Glück gehabt", freute sich der Laufener Spielertrainer Steffen Hölle, der sich des Öfteren mit Glücksgöttin Fortuna im Bunde sah, über die gnadenlose Effizienz im Torabschluss. "Wir haben nicht ganz in die Partie hereingefunden, Geislingen hatte anfangs mehr vom Spiel, doch wir haben uns richtig gut hereingekämpft", lobt Hölle die Einstellung seiner Elf. Von der spielerischen Komponente, die sein Team auszeichnet, sah Hölle nicht allzu viel. "Wir haben viel mit langen Bällen operiert, das ist sonst nicht der Fall."

Während Laufen die erste Bewährungsprobe schon bestanden hat, hatten die Wessinger unter der Woche frei und dürften interessiert die Partie des TSV gegen Geislingen verfolgt haben.

Der FC Wessingen qualifizierte sich als Tabellenzweiter hinter dem FV Bisingen für die Aufstiegs-Relegation. Bis die Teilnahme an den Zusatzspielen unter Dach und Fach war, mussten die Bisinger Vorstädter aber erheblich ranklotzen, der FC Schmiden erwies sich bis kurz vor Schluss als ernsthafter Widersacher. Maßgeblich für den zweiten Rang war der 1:0-Sieg im direkten Duell am letzten Spieltag gegen den FCS. Das Tor des Tages für Wessingen erzielte Spielertrainer Simon Holloch. "Danach kam nicht mehr viel von Schmiden", sagt Holloch, der aber weiß, dass gegen Laufen die Karten neu gemischt werden.