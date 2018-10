In Fortsetzung von Klein-Venedig und in direkter Nachbarschaft zum Stadtgarten in Balingen haben Baumaschinen in den vergangenen Tagen ein großes Grundstück aus dem Dornröschenschlaf geholt. Nach der Rodung des massiven Gestrüpps ist vom Stadtgarten aus gesehen nun wieder der Blick frei auf die Häuser in der Straße Im Zwinger, ebenso auf ein Teilstück der historischen Stadtmauer. Diese Aussicht wird aber nicht allzu lange so bleiben: Nach Informationen unserer Zeitung wird auf dem seit Jahren brach liegenden Gelände sowie anstelle zweier ebenfalls seit langer Zeit leer stehender Häuser Platz geschaffen für den Bau eines neuen Wohn- und Geschäftshauses in attraktiver Lage an der Eyach; als Bauherr fungiert ein Unternehmer aus dem Umland. Foto: Maier