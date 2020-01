Balingen Feuerwehr übt Kritik an Stadtverwaltung

Darüber hinaus galt es viel zusätzliche Zeit zu opfern: 122 Wachdienste, beispielsweise in der Stadthalle oder beim Marktplatz-Openair, Übungen und Sonderdienste ließen die Zahl der geleisteten Stunden in die Tausende gehen. Hinzu kamen Lehrgänge, in denen sich die Balinger Feuerwehrmitglieder unter anderem zum Truppmann oder zum Maschinisten weiterbilden ließen. Dass dabei Familie und Arbeitgeber mitziehen müssen, ließ Rebholz nicht unerwähnt, sein innigster Dank ging dennoch in eine Richtung: "Ihr seid eine tolle Mannschaft", rief er seinem Team zu.

"Wir sind äußerst dankbar, dass wir eine solch motivierte Feuerwehr haben", lobte dem­entsprechen auch Bürgermeister Reinhold Schäfer. Doch dafür erwarten die Balinger Feuerwehrleute auch ein entsprechendes Entgegenkommen. Sie sind verärgert darüber, dass die Erweiterung der hinteren Fahrzeughalle nicht vorankommt.

Im April war Spatenstich, und eine Bodenplatte wurde eingebracht. Doch seit Sommer herrscht Baustopp – auch weil eine benötigte Prüfstatik nicht erstellt wurde.

"Da fehlt mir etwas die Wertschätzung der Feuerwehr", machte der ehemalige Stadtbrandmeister Joachim Rebholz deutlich. Auch sein Nachfolger, Thomas Gührs, zeigte sich wenig glücklich: "Das läuft äußerst zäh", urteilte er und monierte zudem, dass am Schlauchturm der Zahn der Zeit nage und dieser deshalb saniert gehöre. Zudem zeigte er kein Verständnis dafür, dass dieser aus energetischen Gründen im Winter nicht beheizt würde und die Schläuche deshalb bis zu 15 Tage zum Trocknen benötigten.

Bürgermeister Schäfer sagte: "Ich kann die Verärgerung der Feuerwehr verstehen." Er rechne jedoch damit, dass noch vor Ostern der Stahlbau für die Fahrzeughalle aufgestellt werde und noch vor Pfingsten die Fassade montiert wird. "Zähneknirschend nehmen wir den Plan zur Kenntnis", sagte Rebholz. "Aber wenn es schneller geht, ist es auch nicht schlimm."