Balingen Feuerwehr Endingen war im vergangenen Jahr gefordert

In den Abteilungsausschuss wurden neben Timo Hafenmayr und Timo Schuler Kai Schmid und Burghard Zweig gewählt. Werner Hafenmayr überantwortete sein Amt als Sprecher der Altersabteilung an Ewald Hafenmayr. Als stellvertretender Sprecher der Altersabteilung fungiert nun Werner Reiter. Auch in der Jugendfeuerwehr gab es eine Änderung: Jugendsprecher sind ab sofort Marcel Fichtner und Rabea Ritter.