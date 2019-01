Balingen Feuerhexen feiern ihre Volljährigkeit

2017 wurde eine Änderung des Umzugsverlaufs veranlasst. Die Narren stellen sich für den Umzug nicht mehr am Bahnhof, sondern auf dem Marktplatz auf und ziehen von dort zur volksbankmesse. "Es hat sich bewährt, die Route zu ändern", sagt Hebrank. Der Marktplatz mit dem Narrenbaum biete eine tolle Kulisse für den Start.

In den Jahren davor hätten mehr Straßen gesperrt werden müssen, das sei mit einem großen Aufwand verbunden gewesen. "Wir hatten immer rund 60 Helfer des SV Heselwangen, die danach geschaut haben, dass alles auch funktioniert", so Hebrank.

Leider sei es auch zuletzt immer noch so gewesen, dass ab dem "Bären" kaum noch Zuschauer an den Straßen gestanden seien. Das finde er schade, und er hoffe, dass es dieses Jahr vielleicht anders ist.

Zum anschließenden "Brauchtumsabend" in der volksbankmesse sind nach dem Fackelumzug alle Besucher und Hästräger zum gemeinsamen Feiern eingeladen. Wer sich für drei Euro die sogenannten Umzugspläne als Eintrittskarte vor oder während des Umzugs besorgt hat, erhält freien Eintritt in die volksbankmesse. Für diejenigen, die keine haben, fällt der derselbe Betrag am Einlass an. So soll vermieden werden, dass sich Leute vor dem Unkostenbeitrag drücken, den die Narren dringend zur Deckung der Kosten brauchen.

Das Programm in der volksbankmesse wird laut Hebrank "bunt und abwechslungsreich" mit einer Vielfalt von Musik und Auftritten sein.

Die verschiedenen Lumpenkapellen und ein lokaler DJ tragen zur musikalischen Begleitung bei. Einige Showtänze und der Hexentanz sorgen für Unterhaltung. Einer der Höhepunkte: Der Auftritt des Männerballets aus Hechingen-Stein.