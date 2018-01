Balingen-Streichen (dil). Auf dem Geißberg hat der Turnverein Streichen am Samstag seine Wintersonnwendfeier veranstaltet. Der Verein hatte jede Menge alte Bäume aus den Wäldern seiner Mitglieder gesammelt und sie zu einem großen Haufen aufgestellt. Gegen 18 Uhr wurde dieser von der Feuerwehr entzündet. Das große Spektakel zog viele Menschen an. Mehr als 150 Interessierte bezwangen zumeist zu Fuß den Weg hoch auf den Berg. Oben angekommen, konnten sie sich am Feuer wärmen, im Festzelt etwas essen und trinken oder einfach nur den klaren Sternenhimmel genießen. Die Wintersonnwendfeier war erneut ein Erfolg.