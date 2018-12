Balingen Feines Gespür für Rhythmus

In seiner Band "JazzGrooves" versammelt Schilgen ein "Who is Who" der reichhaltigen Mannheimer sprich Metropolregions-Jazz-Szene. Mit dem vielseitigen Matthias Dörsam spielt Dirik Schilgen schon seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Formationen zusammen. Hinzu kommen der Mannheimer Ausnahme-Pianist Daniel Prandl und der aus Speyer stammende Bassist Matthias Debus. Neue Impulse gibt hier seit Neuestem der lange in Mannheim aktive Trompeter Volker Deglmann, seit einigen Jahren fester Bestandteil der Kölner Jazz-Szene.