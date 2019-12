Balingen Fehlalarm am Zollernalb-Klinikum

Balingen - Höchste Alarmstufe am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr am Zollernalb-Klinikum in Balingen: Nachdem bei Wartungsarbeiten ein Rauchmelder ausgelöst hatte, sind die Feuerwehrabteilungen Balingen, Endingen, Engstlatt und Ostdorf ausgerückt.