Balingen Februar so warm wie seit 40 Jahren nicht mehr

In diesem Jahr weist der Februar eine Mitteltemperatur von plus 5,6 Grad auf. Er wird nur vom Februar 1990 mit einer Durchschnittstemperatur von plus 6,3 Grad übertroffen. Es gab auch nur elf Frosttage und nur drei Tage mit einer geschlossenen Schneedecke.

Während es im Februar 2019 nur 20,1 Liter pro Quadratmeter regnete, gab es heuer den Rekordwert von 128,2 Litern. Damit wurde das Defizit vom Januar ausgeglichen. Durchschnittlich schien die Sonne 121,6 Stunden, was ebenfalls ein deutliches Plus darstellt.