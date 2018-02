Die FDP befinde sich klar im Aufwind, das bestätige auch das Interesse an ihrem diesjährigen Bürgerempfang, sagte Hans-Ulrich Rülke am Dienstagabend in der Balinger Stadthalle. Über 200 Gäste hatten sich hierzu angemeldet, kurzerhand zogen die Liberalen vom Kleinen in den Großen Saal um. Etliche Termine lagen zu diesem Zeitpunkt bereits hinter den Vertretern der FDP/DVP-Landtagsfraktion. Betriebe, Verbände, Bildungs- und Kultureinrichtungen hatten sie im Zollernalbkreis besucht. Dabei immer im Fokus: das Gespräch mit den Menschen. Die Sorgen, die Nöte der Bürger seien es auch, die im Landtag stets im Mittelpunkt stehen sollten, betonte Rülke, Vorsitzender der FDP/DVP-Landtagsfraktion. Es seien einige Herausforderungen, die die Politik dringend anpacken müsste. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel. "Baden-Württemberg besteht nicht nur aus Stuttgart und der Region Stuttgart, ebenso wichtig ist der ländliche Raum", betonte Rülke. Essentiell sei aber auch die digitale Infrastruktur. "Ansonsten ist Industrie 4.0 nicht machbar." Hier sieht er auch mehr staatliches Engagement angebracht. Die Bildung sei zudem ein zentrales Thema. "Der Sanierungsstau in den Schulen ist nicht zu übersehen", klagte der Politiker. Das Bildungsniveau müsse zudem in der ganzen Bundesrepublik einen höheren Standard bekommen. Foto: Engelhardt