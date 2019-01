Balingen FC und TSG treffen auf Essingen und Freiberg

Als "Glücksfeen" bei der Auslosung fungierten David Weltzien (Vorsitzender Regionalleitung DB Regio Baden-Württemberg) und WFV-Präsident Matthias Schöck. Gleich in der ersten Partie war ein Zollernklub dabei: Dem TSV Essingen wurde Ligakonkurrent FC 07 Albstadt zugelost. "Das war jetzt nicht gerade unser Wunschlos", sagt der Albstädter Sportvorstand Rolf Niggel, "Natürlich hätten wir lieber ein Heimspiel gehabt. Jetzt wartet eine Auswärtsaufgabe gegen einen sehr starken Gegner auf uns. Essingen ist sehr spielstark und für mich sogar die beste Mannschaft der Verbandsliga, auch wenn der TSV als Fünfter noch etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist." Aber der Albstädter Funktionär zeigt sich kämpferisch: "Lamentieren hilft nicht; wir nehmen es so wie es kommt und versuchen, das Beste daraus zu machen. In der Liga haben wir in Essingen zwar 0:5 verloren; doch ich traue unseren Jungs alles zu. Warum sollte uns nicht eine Überraschung gelingen?"

Zufriedenheit herrscht dagegen beim zweiten Pokalteilnehmer aus dem Bezirk Zollern: Landesligist TSG Balingen II bekommt es mit dem Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg, dem SGV Freiberg zu tun. "Sportlich natürlich ein sehr schwerer Gegner, aber auch ein sehr reizvolles Los", sagt der Balinger Spielleiter Nicco Walter. "Für unsere jungen Spieler wird das ein Highlight in ihrer Karriere – ein Flutlichtspiel gegen so einen renommierten Gegner – das haben sie sich wahrlich verdient." Die beiden anderen Partie lauten: Calcio Leinfelden-Echterdingen – SSV Ulm und SSV Reutlingen – TSG Backnang.

Der WFV hat die Runde der letzten Acht auf Mittwoch, 10. April, terminiert. "Wir spielen an diesem Abend um 19 Uhr", sagt Walter. Termin für die beiden Halbfinalspiele ist Mittwoch, der 1. Mai 2019.