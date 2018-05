Balingen FC 07 liefert "affengeiles" Spiel

Schreiner-Team sammelt wichtige Zähler

Dank des entscheidenden Tores von Mario Gericke in der zweiten Minute der Nachspielzeit reüssierte die TSG Balingen II am Samstag zur Mittagszeit mit 3:2 gegen den SV Kehlen. Die Kehlener zeigten sich mit zwei Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden. In der 84. Minute sahen die Gäste ein elfmeterreifes Foul an Robin Knöpfler und auch beim vermeintlichen 3:3-Ausgleich kurz vor dem Schlusspfiff erkannten die SVK-Verantwortlichen im Gegensatz zum Unparteiischen kein Offensivfoul an Balingens Torhüter Michael Grom. Den Gastgebern war das egal. "Das sind natürlich mit die schönsten Siege. Nach dem Trainerwechsel war es eine schwere Woche für die Jungs und von daher habe ich spielerisch und taktisch eigentlich nicht so viel von ihnen erwartet, aber sie haben es richtig gut gemacht", lobte Balingens Interimstrainer Alexander Schreiner seine Spiele.

Am gestrigen Dienstag waren die Eyachstädter schon wieder im Einsatz. Der Oberliga-Unterbau trennte sich im Kellerduell 1:1 vom TSV Heimenkirch. Die Heimenkircher Führung (58.) egalisierte Balingens Torjäger Tobias Schatz zum 1:1-Endstand ( 82.). "In der ersten Hälfte hätten wir 1:0 oder vielleicht sogar 2:0 in Führung gehen müssen. Solche großen Dinger muss man einfach machen. Diese mangelhafte Chancenverwertung hat sich gerächt, die Heimenkircher Stärke bei Standardsituationen war uns eigentlich bekannt. In der ersten Hälfte war das Tempo richtig hoch, im zweiten Durchgang kam von beiden Teams offensiv zu wenig, so dass rein von der zweiten Hälfte aus gesehen das 1:1 ein gerechtes Ergebnis war", bilanziert Schreiner. So bleibt die TSG II weiter auf einem Abstiegsplatz und muss zittern.