Balingen FC 07 gelingt die Sensation

Danach tat sich nicht mehr viel, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung der Gastgeber in die Halbzeit. TSG-Trainer Volkwein reagierte in der Pause und brachte zur zweiten Halbzeit Manuel Pflumm und Kaan Akkaya für Fabian Kurth und Hannes Scherer. Doch besser wurde es dadurch zunächst nicht.

Denn wieder war es Albstadt, das den besseren Start hatte: Nach einer Eckballserie schlugen die Nullsiebener im dritten Versuch zu: Sumser köpfte aus elf Metern zum 2:0 (54.) ein.

Doch so langsam kam der Regionalligist in Fahrt, der Druck auf das Albstädter Gehäuse nahm zu. Nach einem Freistoß von Akkaya köpfte Schmitz knapp vorbei (68.). Nach 70 Minuten zog Volkwein seine letzte Wechselmöglichkeit und brachte Patrick Lauble für Schreyeck. Vier Minuten später brachte erneut Akkaya einen Freistoß vor das Albstädter Gehäuse, doch Schmitz köpfte knapp drüber. Nach einem weiteren Freistoß der TSG brannte es im Strafraum lichterloh, doch der Schuss von Marc Pettenkofer wurde geblockt, und der FC konnte klären.

Aber Albstadt blieb bei Kontern gefährlich; so wurde Fiorenza an der Strafraumgerenze gefoult, den fälligen Freistoß schoss der Gefoulte aber direkt Binanzer in die Arme. Balingen lief in der Folge die Zeit davon; die TSG blieb zwar bei Standards gefährlich, schaffte es sonst aber nicht, sich gute Chancen zu erspielen. Dafür schlugen die Blau-Weißen noch einmal zu: In der Nachspielzeit gelang Aktepe nach Zuspiel von Anicito mit einem satten Schuss aus 16 Metern das 3:0, und so durften sich die Nullsiebener über den Einzug ins Viertelfinale des WFV-Pokals freuen.