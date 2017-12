Balingen Favoriten marschieren in Zwischenrunde

Die letzten Vorrundenbegegnungen gehen am heutigen Freitagabend ab 17 Uhr in Gruppe 6 über die Bühne. dort werden dann die beiden letzten Teilnehmer für die Zwischenrunde ermittelt, die ab 19 Uhr in vier Dreiergruppen in der Sparkassen-Arena steigt. Jeweils die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Hauptturnier am Samstag; die vier Gruppensieger kämpfen in den beiden Halbfinals ab 21.30 Uhr um den Einzug ins Finale des Kleinen Turniers. Die beiden Verlierer stehen sich ab 22 Uhr im Spiel um Platz drei gegenüber, während um 22.15 Uhr die Halbfinalsieger im Endspiel den Gewinner des Kleinen Turniers küren, der die Nachfolge der U19 der TSG Balingen antritt. Der Titelverteidiger war bereits am Mittwoch in der Vorrunde gescheitert.

Hochklassig wird es dann am Samstag beim Hauptturnier, wenn die Qualifikanten aus dem Kleinen Turnier es mit den gesetzten höherklassigen Mannschaften zu tun bekommen. Neben Gastgeber und Oberligatabellenführer TSG Balingen sind auch die beiden Ligarivalen FC 08 Villingen, der Titelverteidiger ist, und Vorjahresfinalist Göppinger SV mit von der Partie und zu den Favoriten zu rechnen. Chancen dürfen sich aber auch die beiden Verbandsligisten FC 07 Albstadt und TSG Tübingen ausrechnen, während die Landesligisten TSG Balingen U23, FC Holzhausen und TSV Ofterdingen ebenfalls für eine Überraschung gut sind.

Die Vorrunde wird am Samstag ab 10 Uhr in vier Vierergruppen ausgetragen. Jeweils die beiden Gruppenersten erreichen das Viertelfinale, das ab 16.15 Uhr steigt. Die vier Sieger stehen sich im Anschluss ab 17.30 Uhr in den Halbfinals gegenüber und ermitteln die beiden Endspielteilnehmer.

Ehe das große Finale steigt buhlen die beiden Semifinalverlierer im Kleinen Endspiel ab 18.30 Uhr um Platz drei. Ab 18.45 Uhr gilt es dann; im letzten Spiel des Turniers klärt sich die Frage, wer am Ende als Gewinner den großen Wanderpokal in die Höhe recken und den Siegerscheck entgegen nehmen darf.