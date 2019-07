Balingen Fans trotzen schlechtem Wetter beim Bang Your Head

Balingen - Der Wettergott meinte es am Freitag nicht gut mit den Headbangern: Mehrere Male ging beim Bang Your Head ein kräftiger Regenschauer nieder. Dennoch ließen sich die Fans die Laune nicht verderben und trotzten den Schauern. Die vielen Bands bescherten den Zuhörern am Freitag auf dem Balinger Messegelände zudem fulminante Momente.