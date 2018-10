Balingen Familienmensch und Unternehmer geht vor seiner Zeit

Seine Angehörigen erinnern sich an Jochen Rogg in großer Liebe. Ein Familienmensch sei er gewesen, vor allem seine Kinder Julian und Laura aus der Ehe mit Annette Rogg sowie Sophie waren ihm wichtig. Das zeigte sich bei vielen gemeinsamen Unternehmungen. Und immer wieder freitags, wenn Jochen Rogg, privat ein Genießer und Freund der guten Küche, sich an den Herd stellte und für alle etwas Leckeres zauberte.

Daneben war Jochen Rogg kulturell interessiert, vor allem Italien hatte es ihm angetan. Aus dem Land stammen auch die Motorräder, für die er eine so große Vorliebe hatte: Ducati. Die Faszination für Zweiräder hatte einst sein Großvater Karl Rogg geweckt, als er Jochen Rogg zum 16. Geburtstag ein Moped schenkte. Damit war er viel unterwegs in seiner Jugendzeit, die er in Balingen verbrachte. "Umtriebig" sei diese Phase gewesen, sagen seine Kinder, ihr Vater sei ein "Rebell im positiven Sinne" gewesen.

Sie beschreiben Jochen Rogg zudem als aufmerksamen politischen Beobachter – sei es der Landes-, die Bundes- oder Balinger Lokalpolitik. Ebenso verfügte er über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn in Verbindung mit liberal-toleranten Anschauungen: Menschen gleich welcher sozialer Herkunft, Nationalität oder religiöser Anschauung begegnete er offen, ohne Vorurteile – und behandelte alle gleich.