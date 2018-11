Balingen Falsche Polizisten und Banker unterwegs

Der Betrüger wird wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt. Er hat dunkle, kurze Haare und einen Bart. In drei Fällen trug der Mann eine Brille. Er war bekleidet mit einem graublauen Hemd und einer dunklen Jacke sowie einer blauen Jeans. Sein Aussehen war gepflegt, und er sprach mit hiesigem Dialekt.

Auch falsche Polizisten sind vermehrt unterwegs. Mit einer frei erfundenen Story versuchen sie laut Polizei, ihre Gesprächspartner zu verunsichern, um so in den Besitz von Barem und Wertsachen zu kommen. Insgesamt sieben "Schockanrufe" wurden allein am Mittwoch und Donnerstag gemeldet.

Die vermeintlichen Polizisten erzählten das Märchen vom Einbruch mit Täterfestnahme und von einem Notizbuch mit Daten des Angerufenen. Erfolgreich waren die falschen Polizisten und Banker nicht: Ein Schaden ist in keinem Fall entstanden. Die Polizei rät, vorsichtig zu sein. Kein Mitarbeiter einer Bank komme an die Haustüre und bitte um die EC-Karte mit PIN. Und die Polizei werde niemals Geld oder Schmuck verlangen, und sie rufe niemals unter der Notrufnummer 110 an: "Das tun nur Betrüger."