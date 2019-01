Die Steuerungsgruppe der Fair-Trade-Stadt Balingen hat sich zum zweiten Mal an der Handy-Sammelaktion beteiligt. Oberbürgermeister Helmut Reitemann übergab am Montagabend zusammen mit Mitgliedern der Steuerungsgruppe 277 ausgediente Geräte an Ralf Häusler vom Zentrum für Entwicklungsbezogenen Bildung der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Mit der Sammlung von gebrauchten und nicht mehr benötigten Handys sollen wertvolle Ressourcen erhalten sowie nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte unterstützt werden. Foto: Luppold