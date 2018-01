Balingen. Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend zwischen 17.15 und 18.30 Uhr nach einem Parkrempler beim Modehaus Röther in der Wilhelmstraße abgehauen. Er streifte einen schwarzen Peugeot 206. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Wagen stand in der Parkreihe Richtung Bahnlinie. Zeugen melden sich bei der Polizei unter 07432/95 50 oder 07433/26 40.