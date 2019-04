Balingen Facebook-Kommentare kommen teuer

Die derart beleidigend Angegangene betonte dagegen, dass sie "diesen Ton" nicht akzeptieren wolle: "So geht’s nicht." Das dachte sich die Frau auch unmittelbar, nachdem sie die an sie gerichteten Worte auf Facebook gelesen hatte: Von der Diskussion fertigte sie einen Screenshot, wandte sich damit direkt an die Polizei und erstattete Anzeige. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafbefehl erlassen, den er nicht akzeptieren wollte und deswegen Einspruch einlegte. Deshalb kam es zu der öffentlichen Gerichtsverhandlung.