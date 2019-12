Balingen Eyachufer: Grünen-Fraktion gegen Bebauung

Als "Frevel" bezeichnet die Grünen-Fraktion des Gemeinderates die geplante Bebauung des Eyach­ufers, über die der Technische Ausschuss am Mittwochabend beraten hat. Vorgesehen ist, im Hinblick auf die Gartenschau dort die privaten Baugrundstücke an der östlichen Uferseite der Eyach, gegenüber von Zollernschloss und Klein-Venedig zu überplanen. So soll eine städtebaulich geordnete Entwicklung sichergestellt werden.