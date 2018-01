Balingen Ex-Sozialamtsmitarbeiterin muss hinter Gitter

In erster Instanz war die 66-Jährige von Richterin Kurz am Amtsgericht Balingen zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das wollte die Frau nicht akzeptieren – und legte Berufung gegen das Urteil ein, ebenso wie die Staatsanwaltschaft. In zweiter Instanz verhängte das Landgericht Hechingen dann eine höhere Strafe – drei Jahre Gefängnis. Nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts gibt’s an diesem Urteil nun nichts mehr zu rütteln.

Auf den Gesamtkomplex der Merkwürdigkeiten war eine Mitarbeiterin des Kreissozialamts im Frühjahr 2015 aufmerksam geworden. Dann wurde das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamts tätig. Die Prüfer förderten dabei offenbar noch weit mehr mutmaßliche Betrugsfälle durch die 66-Jährige ans Licht, als die Staatsanwaltschaft angeklagt hatte.

Das Landratsamt hatte daraufhin die Einleitung zivilrechtlicher Schritte geprüft – die Kreisverwaltung macht einen Gesamtschaden in Höhe von 345 000 Euro geltend. Das Geld hätte die Kreiskasse gerne wieder – unklar ist indes, ob die Frau den Betrag zu Lebzeiten wird zurückzahlen können. Versuchen will man es seitens des Landratsamts auf jeden Fall: Wie die Kreisbehörde am Freitag unserer Zeitung sagte, wolle man nun, da das Strafverfahren abgeschlossen und das Urteil rechtskräftig sei, das Zivilverfahren und damit den Schadenersatzanspruch "mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln intensiv weiter verfolgen".