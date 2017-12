Balingen Ex-Kabinettchefin redet über Brexit

Die Ökonomin und frühere Staatssekretärin war von 2006 bis zum Ausscheiden von Günter Verheugen als Kommissar und Vizepräsident der EU-Kommission 2010 Chefin im Kabinett von Verheugen. Vor ihrem Wechsel nach Brüssel leitete sie in Brandenburg das Referat für Europäische Angelegenheiten, war Assistentin eines Bundestagsabgeordneten sowie Staatssekretärin im Amt des Ministerpräsidenten der DDR. Von 1984 bis 1990 arbeitete Erler am Institut für Internationale Beziehungen in Babelsberg; dort promovierte sie 1987. Seit 2010 ist sie Inhaberin des Beratungsunternehmens The European Experience Company in Potsdam.

Beim Bürgertreff spricht sie nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Helmut Reitemann und dessen Rückblick auf das Balinger Jahr 2017. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein Weilstetten.

Ab 15 Uhr bietet die Stadt Balingen im Konferenztrakt der Stadthalle eine Kinderbetreuung an. Ebenso wird im Eyachbad bei freiem Eintritt ein Kinder- und Jugendnachmittag veranstaltet. Zudem findet eine Spendenaktion zugunsten des Vereins Sozialkaufhaus Zollernalb statt.