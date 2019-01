Balingen "Etwas, das sich anhört wie Rammstein mit Operngesang"

Die Unterlagen habe er in die USA geschickt, "weil mich dort niemand kannte und in die ›Hymnen-Schublade‹ steckte". Sechs Tage später habe ihn der Promoter von Rammstein angerufen. Das war im November 2018. Jetzt sei der Vertrag unterzeichnet: 2019 gibt es eine große Radio-Promotion in den USA, und am 17. Juli wird "Red Partizan" beim "Rock Fest" in Wisconsin vor 10 000 Zuhörern spielen.

In Deutschland habe der Erfolg auf sich warten lassen. Er habe alle möglichen Tourveranstalter angeschrieben und zunächst keine Antwort erhalten. An Weihnachten – und das hält Manuel Mijalkovski für keinen Zufall – habe er eine E-Mail bekommen mit der Frage: "Noch interessiert?" "Ich wusste zunächst nicht, worum es geht", sagt er. Dann habe er aber erfahren, dass er als Vorgruppe mit U.D.O auf Europatournee gehen sollte – 28 Konzerte in Norwegen, Schweden, Estland, Finnland, Polen, Rumänien. "Das ich die Chance meines Lebens", sagt er.

Auftakt ist am 20. Januar in Madrid, und am 3. März gibt es einen Auftritt in Berlin. "Ich habe dadurch auch meinen eigenen Glauben gefunden", sagt Manuel Mijalkovski, "ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass es so etwas wie eine Fügung gibt."