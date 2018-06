Balingen Es lebe die Kunst!

Balingen (mai). Im nächsten Sommer wird es keine große Ausstellung in der Balinger Stadthalle geben – aber vielleicht ein anderes Format? Der Gemeinderat hat am Dienstagabend mit der Absage an das von Kuratorin Annette Vogel angebotene Konzept der Fotoschau den Weg für neue kreative Wege freigemacht und den Arbeitskreis Kunststadt beauftragt, Rahmenbedingungen für zukünftige Ausstellungen zu definieren, mit denen Balingen auch weiterhin überregional als Kunststadt wahrgenommen werden kann. Laut Oberbürgermeister Helmut Reitemann sollen Empfehlungen erarbeitet werden, auch hinsichtlich möglicher anderer Ausstellungsorte.