Balingen "Es gibt ganz viel Hilfsbereitschaft vor Ort"

Flüchtlingselend wie in Lipa und Moria, "KZ"-ähnliche Zustände in Flüchtlingslagern in Libyen, eine Küstenwache, bei der "niemand weiß, unter wessen Kontrolle sie steht", eine Grenzschutzagentur, die Flüchtlingsboote zurückdrängt, und ein Bundesinnenminister, der sich an seinem 69. Geburtstag freut, dass 69 Afghanen in ihre Heimat abgeschoben werden – Agnieszka Brugger weiß: Es gehe eher um eine "Migrationskontrolle" als darum, das Leid der Menschen in deren Heimatländern geringer zu machen. Über alldem stehe das Recht auf Asyl, "das jedem gewährt werden muss".

In Deutschland gibt es 200 "Sichere Häfen"