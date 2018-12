Balingen Es geht nur noch ums Strafmaß

An diesen Deal hielt sich der Erste Staatsanwalt Markus Engel. Er forderte Freiheitsstrafen zwischen drei Jahren für den Angeklagten, der gleich zu Beginn ein Geständnis abgelegt hatte, und fünf Jahren beziehungsweise fünf Jahren und sechs Monaten für die beiden Halbbrüder, die bei den meisten Taten dabei gewesen waren.

"Drogenabhängigkeit entschuldigt nichts", sagte Engel. Die Tatobjekte seien Schulen gewesen, und die fünf Männer, die spätestens nach der fünften Einzeltat bandenmäßig unterwegs gewesen seien, hätten in der Bevölkerung für erhebliche Verunsicherung gesorgt.

Davor hatte der psychiatrische Gutachter mit den Angeklagten, die seit neun Monaten in unterschiedlichen Vollzugsanstalten in U-Haft sitzen, mehrere Einzelgespräche geführt. Eine positive Prognose wollte er in keinem Fall abgeben. Alle hatten eine schwierige Kindheit, Streit in der Familie, Probleme in der Schule, abgebrochene Ausbildung, Arbeitsverhältnisse, die wegen Unzuverlässigkeit gekündigt worden waren. Vor allem beim älteren der beiden Halbbrüder, der erst im erwachsenen Alter erfahren hatte, dass die, die er für seine Eltern hielt, eigentlich seine Großeltern waren. Einem Angeklagten bescheinigte der Gutachter ADHS und eine ungewöhnliche Dreistigkeit: Er sei zu einer Gerichtsverhandlung, bei der er wegen Fahrens ohne Führerschein angeklagt war, ohne Führerschein gefahren – mit dem Auto seines Vaters. Aber verminderte Schuldfähigkeit attestierte der erfahrene Psychiater keinem der Fünf.