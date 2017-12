Balingen Erzinger Gremium: nur noch acht Räte

Drehers Ausscheiden erfolgt formal in der Sitzung am Mittwoch, 13. Dezember (19 Uhr, Bürgerhaus). An dem Ausscheiden führt kein Weg vorbei: Dreher zieht aus Erzingen weg nach Heselwangen, deshalb muss sie ihr Amt als Ortschaftsrätin in Erzingen aufgeben.

In das Gremium gekommen war Dreher als Nachrückerin der Bürgerliste für den Anfang 2016 verstorbenen Ortsvorsteher Manfred Sautter. Zuvor hatte es auf der Bürgerliste bereits einen weiteren Nachrücker gegeben: Anfang 2015 kam Petra Stetza für Harald Moser in den Ortschaftsrat. Stetza und Dreher waren die einzigen beiden möglichen Nachrücker auf seiten der Bürgerliste – nun, da Dreher ausscheidet, gibt es keinen mehr, und der Platz am Ratstisch bleibt leer.

Bis zur Kommunalwahl 2014 hatte es in Erzingen stets nur eine Wahlliste gegeben. Vor drei Jahren indes waren erstmals zwei Listen an den Start gegangen, neben der Bürgerliste die Freien Bürger. Beide Listen traten mit jeweils sieben Kandidaten an. Scheidet ein Mitglied des Ortschaftsrats der einen Liste aus, muss von der jeweiligen Liste auch der Nachrücker kommen.