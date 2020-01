Balingen Erstmals Talente bei "Mein Hund" gesucht

In diesem Jahr ist die volksbankmesse mit Ausstellern ausgebucht. An den Verkaufsständen ist die Vielfalt der Produkte riesig. Die Firma Bobi zeigt Hundebetten. Halsbänder der besonderen Art stellt die Firma von Lutz Insel her. Ein großes Thema sind Maßanfertigungen von Funktions- und Allwetterkleidung für Hunde. Sie werden an verschiedenen Ständen angeboten. Warn- und Leuchtwesten gibt es in allen Variationen.

Hunde benötigen gültigen Impfausweis

Mit von der Partie ist das Dog Studio Freiburg. Christian Hanner hat sich auf Hundefotografie spezialisiert. Vor Ort können die Vierbeiner abgelichtet und die schönsten Fotos gleich mitgenommen werden.

Die Veranstalter betonen: "Es gibt viel zu entdecken auf der diesjährigen ›Mein Hund‹ in Balingen." Natürlich dürften Hunde mit in die Messehalle gebracht werden. Sie benötigten allerdings einen gültigen Impfausweis. So werde aus dem Ereignis ein Spaß für die ganze Familie.

Die Ausstellung "Mein Hund" findet am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der volksbankmesse Balingen statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, für Schüler und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre in Begleitung Erwachsener sind frei, Hunde ebenfalls.

Weitere Informationen: www.meinhund-messe.de.