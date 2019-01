Unter dem Motto Spiel, Spaß und Geselligkeit hat das Hobbyland Tennis- und Squash-Center erstmals ein Tennis-Mixed-Turnier zum Jahresabschluss veranstaltet. Dazu waren alle Abonnementen und Freunde des Tennissports in die Balinger Tennishalle eingeladen. Bei den 42 Teilnehmern stand der Spaß am Tennissport in und außerhalb des Tennisplatzes im Mittelpunkt. Das erste Hobbyland-Tennis-Mixed-Turnier war ein Erfolg und wird wiederholt. Foto: Privat