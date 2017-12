Balingen Erste Hilfe ist Teil des Unterrichts

Balingen-Frommern. Das neue Gerät, das im Foyer vor dem geschmückten Christbaum übergeben wurde, kommt wie bestellt: In Klassenstufe neun werden Wiederbelebungskurse am aufblasbaren Herz-Lungen-Torso angeboten, insgesamt neun Unterrichtsstunden mit den Ausbilderinnen Monika Vögele und Stefanie Unger von der DRK-Bereitschaft Weilstetten-Frommern. Einen kompletten Klassensatz von 30 Übungstorsi hat der Schulverbund dafür bereits innerhalb des Programms "Löwen retten Leben" von DRK und Kultusministerium bekommen.

Wie Monika Vögele sagt, sollen die Kurse die Schüler auf das Leben vorbereiten, die Ersthelfer-Ausbildung werde auch bei der Führerscheinprüfung anerkannt. Und das Gelernte könne man auch in der Schule gut brauchen – zum Beispiel bei größeren Veranstaltungen.

Das Präventionskonzept "stark.stärker.wir" läuft am Frommerner Schulverbund bereits seit dem Schuljahr 2013/14. Neben Sucht- und Gewaltprävention ist auch die Gesundheitsförderung ein Teil davon: Wie Schulleiter Martin Kettner erklärt, begleitet das Thema "Erste Hilfe" die Schüler über den kompletten Schulzeitraum hinweg. "Es ist ins Schulcurriculum komplett eingebaut", sagt Kettner. Im Grundschulbereich läuft beispielsweise das Projekt "Radfahren will gelernt sein – Helfen auch", in Klassenstufe acht an der Realschule gibt es ein halbes Jahr lang je zwei Unterrichtsstunden pro Woche individuelle Förderung für Ersthelfer.