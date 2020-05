Balingen Eröffnung der Freibäder am 16. Mai wäre möglich

Keine Änderungen bei den Öffnungszeiten in Balingen und Engstlatt

Während es bei den Freibädern in Balingen und Engstlatt keine Änderungen bei den Öffnungszeiten geben soll, wird das Freibad in Streichen grundsätzlich von 10 bis 20 Uhr geöffnet haben, wenn der Verwaltungsausschuss zustimmt. In der Vergangenheit konnte an Wochenenden und in den Ferien bereits ab 9 Uhr geschwommen werden.

Die Reduzierung begründet die DLRG-Ortsgruppe Streichen, die für die Beckenaufsicht verantwortlich ist, damit, dass die neuen Öffnungszeiten mit weniger Schichten abzudecken seien. Außerdem seien die früheren Öffnungszeiten kaum genutzt worden. Der Ortschaftsrat Streichen hatte sich bereits für den Vorschlag ausgesprochen.

Eintrittspreise sollen unverändert bleiben

Die Eintrittspreise sollen unverändert bleiben. Sie waren erst im vergangenen Jahr erhöht worden. Der Schließungstermin für die Freibäder in Balingen und Engstlatt ist auf den 13. September datiert. In Streichen hängt er von der Witterung ab.

Dem Ausschuss liegt auch das Rechnungsergebnis von 2019 vor. Im Falle des Balinger Freibads betrug der Zuschussbedarf 165.000 Euro, rund 32.000 Euro weniger als 2018. Etwa 5000 weniger Badegäste waren gezählt worden als ein Jahr zuvor, rund 55.400. In Engstlatt gab es einen Abmangel von 67.000 Euro; das ist der niedrigste Wert in den vergangenen fünf Jahren. Mit 15.600 Gästen kamen fast gleich viele wie zuvor.

In Streichen lag der Zuschussbedarf wie in der Vergangenheit bei rund 28.000 Euro. Nur 2018 gabe es mit 84.000 Euro einen Ausschlag nach oben. Der Grund war eine größere Reparatur der Umwälzanlage. Mit etwas unter 10.000 Besuchern wurde 2019 in etwa der Durchschnitt der vergangenen Jahre erreicht.