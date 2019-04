Dass mit Ernsting’s nun ein Textiler die Räume nutzen wird, dürfte viele in Balingen freuen. In der Dikussion darüber, welche Angebote in Balingen fehlen, war immer wieder "bezahlbare Mode für Kinder" genannt worden.

Die Handelsfläche an der Friedrichstraße 13 war seit November 2018 verwaist. Rossmann hatte die Filiale zugemacht, nachdem die neue am Hinteren Kirchplatz eröffnet worden war. Mit Ernsting’s family kommt nun ein Textilunternehmen nach Balingen, das vor allem Mode für Familien im Sortiment hat. Eine Ernsting’s-Filiale gibt es im Umkreis etwa in Albstadt.

Das Textilunternehmen hatte nach Informationen unserer Zeitung auch seine Fühler nach einer Teilfläche des einstigen Rewe-Markts im CityCenter ausgestreckt; diese Option hat sich indes zerschlagen.