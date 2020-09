Balingen Erlaubte Heizpilze könnten für Ärger sorgen

Balingen - Die Balinger Gastronomen dürfen weiterhin Heizpilze aufstellen, um Gästen wie gehabt auch im Freien eine kuschelig-warme Atmosphäre zu bieten. Darauf hat Michael Weitzl, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts, in der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats am Dienstag hingewiesen. Allerdings werde es, so Weitzl, bei deren Nutzung im Winter wohl zu Einschränkungen kommen müssen.