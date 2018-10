Balingen Ergänzung zum ambulanten Angebot

Zollernalbkreis. Klinik-Geschäftsführer Gerhard Hinger erklärte am Montag in der Kreistagssitzung, dass mit dem neuen Angebot versorgungsschwache Bereiche unterstützt werden sollen, solche, "wo Ärzte aufhören und die Arztpraxen nicht nachbesetzt werden können". Insgesamt ist ein MVZ eine ärztlich geleitete Einrichtung, die durch die "strukturierte Zusammenarbeit von mindestens zwei Ärzten die medizinische Versorgung gewährleisten soll". Genau wie die niedergelassenen Ärzte nehmen die MVZ an der ambulanten Versorgung der gesetzlichen Krankenkassen teil.

Um die MVZ zu betreiben, müsse, so Hinger, eine Tochtergesellschaft in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH gegründet werden – als Trägergesellschaft für die MVZ. Um das tun zu können, muss der Gesellschaftervertrag dahingehend geändert werden, dass die Zollern­alb-Klinikum gGmbH in Zukunft nicht nur das Klinikum selbst, sondern auch MVZ betreiben darf.

Die Finanzierung der Trägergesellschaft soll durch die Zollernalb-Klinikum gGmbH erfolgen – wie es im Beschlussvorschlag heißt, "im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden und vom Zollernalbkreis zur Verfügung gestellten Finanzmittel". Das Stammkapital der Gesellschaft wird mit 25 000 Euro beziffert.