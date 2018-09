Balingen Erfolgsgeschichte der Jugendfeuerwehr geht weiter

Welch tolle Arbeit die Betreuer leisten, zeigt sich daran, dass jedes Jahr durchschnittlich sieben Jugendliche zur aktiven Feuerwehr wechseln. Gut 45 Prozent der Balinger Feuerwehrleute entstammten der Jugendfeuerwehr: "Zahlen, die sich sehen lassen können", findet Schorrer.

Der Schwerpunkt habe sich immer mehr auf spielerisches Lernen verlagert, sagte er. Das zeigt sich beim von der Balinger Jugendfeuerwehr entwickelte Ausbildungssystem "BaFeu", bei dem mit Lego-Männchen das richtige Verhalten bei Löschangriffen oder technischen Hilfeleistungen erklärt werden kann: "Wir sind sehr stolz auf die positive Rückmeldung auf ›BaFeu‹ aus aller Welt", so Schorrer.

Die Balinger Jugendfeuerwehr beteiligt sich an den Ferienspielen. Die Jugendgruppe Endingen betreibt eine Feuerwehr-Schul-AG. Auch ist die Jugendfeuerwehr in Sachen Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten präsent.

In seiner Rede erinnerte Stadtbrandmeister Gührs an das Jugendzeltlager 1989 des Kreisfeuerwehrverbands, bei dem die jungen Feuerwehrleute bei schwerem Gewitter und "Land unter" gute Kameradschaft zeigten. Ebenso an ein Fußballturnier des Kreisfeuerwehrverbands 1993, bei dem es während des Spiels gegen die Kameraden aus Rottenburg zur "Rudelbildung" gekommen sei. Einige Balinger seien danach nach Rottenburg gefahren, um sich beim Gegner für ihr unflätiges Verhalten zu entschuldigen.

"Ihr leistet einen wertvollen Dienst für die Gesellschaft. In der Jugendfeuerwehr wird tolle, vorbildliche Arbeit geleistet", lobte Gührs. Die Jugendfeuerwehr sei ein wichtiger Pfeiler für die Rekrutierung des Nachwuchses und daher fester Bestandteil der Feuerwehr in Balingen.

"Die hohe Mitgliederzahl zeigt, dass die auf die Bedürfnisse der Jugend abgestimmten Konzepte stimmen", meinte der Balinger Bürgermeister Reinhold Schäfer. "Es wurde viel geleistet, es haben sich viele Kameradschaften entwickelt und es wurde viel Wissen vermittelt, sodass Jugendliche später Menschen in Not helfen können", blickte die stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrleiterin Stefanie Hohn auf die 30 Jahre zurück. Zusammen mit der Kreisjugendfeuerwehrleiterin Monja Haas überreichte sie auch die "Jugendflamme 1" an zwölf Mädchen und Jungen sowie die "Jugendflamme 2" an 13 Prüflinge.

Hauptübung auf Gehrn

Für die erfolgreiche Prüfung mussten unter anderem der Wasserwerfer richtig aufgebaut, der Verkehr korrekt abgesichert und verschiedene Gerätschaften richtig bedient werden.

Am Samstagnachmittag stellten die Jugendlichen zudem bei einer Hauptübung auf dem Gelände der Balinger Stadtwerke ihr Können unter Beweis. Simuliert wurden dabei das richtige Verhalten bei einem Gebäudebrand und die Bergung eines Fahrers aus einem Unfallauto.

"Die Übung verlief super, alle Jugendlichen haben gut zusammengearbeitet", freute sich Jugendleiter Patrick Schorrer über die perfekte Teamarbeit. Spiel und Spaß standen bei der Feuerwehrolympiade am Samstag sowie bei einem gemeinsamen Völkerballturnier am Sonntag im Vordergrund.