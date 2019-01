Balingen Er lästert wieder, Gott sei Dank!

Sechs Monate war Karl-Eugen krank, jetzt meckert und lästert er wieder – Gott sei Dank! So oder so ähnlich werden wohl viele der begeisterten Besucher in der voll besetzten Balinger Stadthalle am Mittwochabend gedacht haben, sind doch die "Kächeles" Karl-Eugen (Michael Willkommen) und Käthe (Ute Landenberger) nach der langen Zwangspause wieder komplett.