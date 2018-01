Balingen Entspannt shoppen am Vormittag

In Ruhe Kleidung, Schuhe oder Schmuck anschauen, anprobieren und kaufen – das können die Besucherinnen beim Frauenklamottenflohmarkt am Samstag, 24. Februar, im evangelischen Gemeindehaus in der Hermann-Berg-Straße. Beginn ist um 9 Uhr, Ende gegen 13 Uhr.