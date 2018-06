Balingen Entsorgungs-Unternehmer droht Gefängnis

Balingen/Hechingen. Amtsrichter Wührl hatte sich nach dem Auftakt der Verhandlung im Mai Gedanken gemacht, was aus seiner Sicht im Fall einer Verständigung als Strafe für die Angeklagten – neben dem Geschäftsführer dessen Ehefrau sowie drei Mitarbeiter – infrage kommen könnte. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Hauptbeschuldigten eine Bewährungsstrafe zwischen zwischen einem Jahr, sechs Monaten und einem Jahr, acht Monaten für tat- und schuldangemessen erachtet. Dies auch angesichts des Umstands, dass die Taten teilweise lange zurückliegen und das Verfahren seit Jahren liegengeblieben ist – die älteste der drei Anklagen stammt aus dem Jahr 2013.

Richter Wührl sieht es offensichtlich strenger: Seiner Meinung nach komme für den Geschäftsführer eine Freiheitsstrafe zwischen zwei Jahren, drei Monaten und zwei Jahren, sechs Monaten in Betracht – ohne Bewährung.

Hätte der Angeklagte das am Mittwoch akzeptiert, wäre er direkt ins Gefängnis gewandert. Hat er aber nicht. So steigt das Gericht nun in die Beweisaufnahme ein – Ausgang offen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit aber wird der Geschäftsführer, der vor Gericht bisher keine Angaben machte, bei einer Verurteilung eine Strafe in dem von Richter Wührl abgesteckten Rahmen erhalten. Das Urteil fällt womöglich kommende Woche, Mittwoch, 13. Juni.