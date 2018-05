Balingen Entsorgung direkt in den Kanal

Im Gebiet Hinter Stöck hätte das Unternehmen eigentlich keine Abfälle lagern dürfen – zwischen April 2014 und Juni 2016, als die Kontrolleure anrückten, hatten die Mitarbeiter gleichwohl mehrere, wie sich herausstellte undichte Muldencontainer regelmäßig mit ölhaltigen Flüssigkeiten und Schlämmen befüllt. Die Stoffe gelangten aus den undichten Behältnissen über die Hofentwässerung direkt in den Abwasserkanal.

Ähnlich soll es sich auch in Singen zugetragen haben: Laut Anklage mindestens seit 2011 unterhielt das Entsorgunsunternehmen dort einen weiteren Lagerplatz – der von Wasserschutzgebieten umgeben ist. Eine Genehmigung, dort Abfälle zu lagern, bestand nicht; das Landratsamt Konstanz hatte mit Bescheid vom Dezember 2014 die weitere Lagerung von Kanalspülgut sogar ausdrücklich untersagt. "Das erfordliche In- und Output-Register", heißt es in der Anklageschrift, "führten die Angeschuldigten für den Betriebsstandort bewusst nicht" – und lagerten auf dem Gelände weiterhin bis April 2017, ehe die Ermittler anrückten, Abfälle in nicht wasserdichten und offenen Containermulden.

Der auf fünf Verhandlungstage angesetzte Prozess wird sich aller Voraussicht nach erheblich verkürzen: Zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und den Rechtsanwälten der Angeklagten hat am Mittwoch ein sogenanntes Verständigungsgespräch stattgefunden. Die Parteien steckten dabei ihre Vorstellungen ab, was – auch angesichts der schon langen Verfahrensdauer – als Strafe für die Beteiligten angemessen wäre. Richter Wührl will sich dazu nun ebenfalls Gedanken machen. Weiter geht der Prozess am Mittwoch, 6. Juni. Möglicherweise fällt an diesem Tag das Urteil.