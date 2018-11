Balingen Entbehrung und politische Umbrüche

Profiteurin des Kriegs war die Ebinger Munitionsanfertigungsstelle "Munast", die im Gewann Weiherwuhr gebaut wurde und etwa 700 Menschen eine gefährliche Arbeit bot. Auch das Balinger Zementwerk hatte auf Kriegsproduktion umgestellt: In der dort ansässigen Granatendreherei kamen auch französische Kriegsgefangene zum Einsatz.

Besonders hart traf der Krieg die Landwirtschaft. Württemberg war zu dieser Zeit in seiner Agrarstruktur vorwiegend kleinbäuerlich geprägt. Viele Menschen in der ländlichen Gegend besaßen ein kleines Stück Land mit einigen Haus- und Nutztieren, so auch der Schuhfabrikarbeiter Karl Neher, der nach dem Krieg für die SPD im Balinger Gemeinderat sitzen sollte.

Da kontinuierlich Männer in den Kriegsdienst einberufen wurden, fehlten Arbeitskräfte für die Bewirtschaftung der Felder, was die Unterversorgung der Bevölkerung nur noch verschärfte.

Das Leid und der Mangel der Kriegsjahre führten letztlich auch dazu, dass die Bevölkerung nach Kriegsende umso stärker politische Partizipation forderte. Dies hatte, wie im ganzen Land, auch in Balingen, Ebingen und Tailfingen die Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten zur Folge. Obwohl sich diese Räte nur wenige Monate halten konnten, da die Interessen der Arbeiterschaft in den kommunalen Gremien bald darauf durch die Sozialdemokraten vertreten wurden, seien sie doch ein wichtiger, von außen kommender Anstoß für grundlegende Veränderungen gewesen, die noch heute sichtbar seien, so Walther.

Gerade die gesellschaftlichen, alltäglichen Auswirkungen des Ersten Weltkriegs, die Mangelernährung und Unterversorgung der Menschen, hätten sich tief ins kollektive Bewusstsein der hiesigen Bevölkerung eingegraben und seien innerhalb der Familien über die vergangenen 100 Jahre hinweg weitererzählt worden. Zum Ende des Veranstaltung erinnert sich eine ältere Besucherin: "Ich muss an meinen Vater denken, dessen Bruder auch in den Krieg musste damals. Der konnte dann natürlich nicht auf dem Feld helfen. Und die Hasen, die man sich heute als Kuscheltiere hält, die waren dann das einzige Essen, das es gab."