Balingen Ensemble CHORius ist "Erfolgsgeschichte"

Spürbar sei sowohl beim gemischten Chor als auch beim Ensemble ­CHORious die Freude am Gesang und auch eine gute Kameradschaft. Der Gesamtchor habe trotz einiger Verabschiedungen in seiner Stärke gehalten werden können. Das junge Ensemble CHORious könne nach nun fast drei Jahren als eine "richtige Erfolgsstory" bezeichnet werden, so Sauter.

Die Anzahl der Sänger sei um sieben Personen auf 31 gestiegen. Doch inzwischen habe der Chor schon wieder Zuwachs bekommen.

Sauter wies darauf hin, dass die Aufnahmen für das Filmprojekt des Chorverbands in diesem Jahr stattfänden. Eine große Bereicherung für den Gesangverein seien Gergana Hristova, die musikalische Leiterin, und ihre Zwillingsschwester Iliyana Hristova am Klavier. Nach ihrem Ausblick übergab Sauter an Schriftführerin Monika Schwenk. Von einem stattlichen Plus berichtete Kassenführerin Simone Schäfer.